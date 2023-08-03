Трифонов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трифонов Алексей
Мать: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1951
Дочь: Шабунина Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1965
Дочь: Лопатина Вера Владимировна
Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно