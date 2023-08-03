Трифонов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Алексей

Мать: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.10.1951

Дочь: Шабунина Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1965

Дочь: Лопатина Вера Владимировна

Мать ребёнка: Трифонова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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