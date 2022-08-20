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Трифонов Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Владимир Алексеевич

Мать: Трифонова Мария Андреевна

Бракосочетание
01.01.1977

Жена: Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
20.06.1977

Сын: Трифонов Алексей Олегович

Мать ребёнка: Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
03.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна

Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
20.08.2022

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