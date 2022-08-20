Трифонов Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.01.1977
Рождение ребёнка
20.06.1977
Сын: Трифонов Алексей Олегович
Мать ребёнка: Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна
Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
20.08.2022