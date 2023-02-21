Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Павел
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Афанасий
Отец ребёнка: Переседов Кузьма
Смерть
Неизвестно