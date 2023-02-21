Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Павел

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Афанасий

Отец ребёнка: Переседов Кузьма

Смерть
Неизвестно
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