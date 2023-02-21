Переседов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Кузьма
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Переседова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1918
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Переседова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно