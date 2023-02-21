Переседов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Кузьма

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
06.10.1910

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Переседова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1918

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Переседова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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