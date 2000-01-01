Переседова (Бедина?) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Переседов Павел
Рождение ребёнка
16.11.1918
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Переседов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Павел
Смерть
Неизвестно