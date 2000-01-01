Переседов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1849
Отец: Переседов Андрей
Рождение ребёнка
1879
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Павел
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Афанасий
Мать ребёнка: Переседова ?
Смерть
Неизвестно