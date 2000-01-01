Переседов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1849

Отец: Переседов Андрей

Мать: Переседова Любовь Исаевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Павел

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Афанасий

Мать ребёнка: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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