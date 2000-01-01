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(Переседова) Александра
(Переседова) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
09.02.1900
Пол
Женский
Отец
Переседов Кузьма
1849 г.р.
Мать
Переседова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Переседов Кузьма
Мать:
Переседова ?
Смерть
09.02.1900
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