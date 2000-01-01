Переседов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Переседов Кузьма

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
?.03.1901

Дочь: Переседова Евдокия

Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
19.04.1911

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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