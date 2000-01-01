Переседов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Переседов Кузьма
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
?.03.1901
Дочь: Переседова Евдокия
Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1909
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
19.04.1911
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Переседова Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно