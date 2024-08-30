Коровин Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Коровин Михаил Егорович

Мать: Коровина Федора Яковлевна

Рождение ребёнка
21.06.1797

Сын: Коровин Петр Семенович

Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коровин Иван Семенович

Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коровин Александр Семенович

Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.11.1817

Дочь: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна

Смерть
После 1834

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