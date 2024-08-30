Коровин Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Коровин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
21.06.1797
Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коровин Александр Семенович
Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.11.1817
Дочь: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Коровина Лукерия Тимофеевна
Смерть
После 1834