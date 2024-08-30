Коровина Лукерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Лукерия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1797

Сын: Коровин Петр Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семен Михайлович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коровин Иван Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коровин Александр Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1817

Дочь: Грехова (Коровина) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Коровин Семен Михайлович

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