Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бахчисарай Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стриона Ивановна
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бахчисарай Антон Иванович
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бахчисарай Михаил Иванович
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бахчисарай Соломон Иванович
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фотиния Ивановна
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бахчисарай Федор Иванович
Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович
Смерть
Неизвестно