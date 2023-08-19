Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бахчисарай Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стриона Ивановна

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бахчисарай Антон Иванович

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бахчисарай Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бахчисарай Соломон Иванович

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фотиния Ивановна

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бахчисарай Федор Иванович

Отец ребёнка: Бахчисарай Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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