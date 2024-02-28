Бахчисарай Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бахчисарай Иван Константинович
Мать: Евдокия Васильевна
ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кирякулова Кириакия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дайреджи Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Синклитикия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бахчисарай Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вера Анионовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бахчисарай Иван Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кириакия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бахчисарай Константин Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бахчисарай Василий Антонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно