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Бахчисарай Антон Иванович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бахчисарай Иван Константинович

Мать: Евдокия Васильевна

ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кирякулова Кириакия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дайреджи Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Синклитикия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бахчисарай Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вера Анионовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бахчисарай Иван Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кириакия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бахчисарай Константин Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бахчисарай Василий Антонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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