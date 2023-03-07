Диденко Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Михаил Фёдорович

Диденко Михаил Фёдорович

avatar

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.05.1910

Дата смерти

04.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910

Отец: Диденко Фёдор Петрович

Мать: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Диденко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1932

Дочь: Николаева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Дронова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1939

Сын: Диденко Борис Михайлович

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1941

Сын: Диденко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Мария Ивановна

Смерть
04.04.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close