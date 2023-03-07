Диденко Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.05.1910
Дата смерти04.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910
Отец: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1930
Сын: Диденко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1932
Дочь: Николаева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Дронова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1939
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1941
Сын: Диденко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диденко Мария Ивановна
Смерть
04.04.1964