Диденко (Зайченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1930
Сын: Диденко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
14.06.1932
Дочь: Николаева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Дронова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
21.11.1939
Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1941
Сын: Диденко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно