Диденко (Зайченко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Зайченко) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Диденко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
14.06.1932

Дочь: Николаева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Дронова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
21.11.1939

Сын: Диденко Борис Михайлович

Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1941

Сын: Диденко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Диденко Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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