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Диденко Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1882

Дата смерти

15.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1882

Отец: Диденко Пётр Васильевич

Мать: Диденко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
14.05.1908

Сын: Диденко Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Диденко Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.1918

Сын: Диденко Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Диденко Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1923

Дочь: Болдырева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.05.1927

Сын: Диденко Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
06.09.1929

Сын: Диденко Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
26.12.1932

Дочь: Диденко Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Ольга Кузьминична

Смерть
15.05.1953
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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