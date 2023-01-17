Диденко Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1882
Дата смерти15.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1882
Отец: Диденко Пётр Васильевич
Мать: Диденко Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.05.1908
Сын: Диденко Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
17.05.1910
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
01.08.1918
Сын: Диденко Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
07.07.1921
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
17.12.1923
Дочь: Болдырева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
12.05.1927
Сын: Диденко Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
06.09.1929
Сын: Диденко Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
26.12.1932
Дочь: Диденко Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Диденко Ольга Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1953
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область