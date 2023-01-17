Диденко (Белова) Ольга Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти03.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Белов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1908
Сын: Диденко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1910
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Сын: Диденко Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1921
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1923
Дочь: Болдырева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
12.05.1927
Сын: Диденко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1929
Сын: Диденко Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1932
Дочь: Диденко Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1967
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область