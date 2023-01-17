Диденко (Белова) Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Белова) Ольга Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

03.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Белов Кузьма Иванович

Мать: Белова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1908

Сын: Диденко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Диденко Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.1918

Сын: Диденко Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Диденко Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1923

Дочь: Болдырева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.05.1927

Сын: Диденко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1929

Сын: Диденко Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1932

Дочь: Диденко Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Диденко Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Фёдор Петрович

Смерть
03.05.1967
Ленинское, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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