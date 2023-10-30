Кошелева (Кошелева) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения31.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1882
Отец: Кошелев Кузьма Лукьянович
Мать: Кошелева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1903
Дочь: Любовь Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошелев Прокопий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошелев Прокопий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно