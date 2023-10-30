Кошелева (Кошелева) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Кошелева) Анна Кузьминична

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1882

Отец: Кошелев Кузьма Лукьянович

Мать: Кошелева Мария Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: Любовь Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошелев Прокопий Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошелев Прокопий Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Прокопий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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