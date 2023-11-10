Кошелева (Лунина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Лунина) Мария Ивановна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.01.1854

Дата смерти

22.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1854

Отец: Лунин Иван Ефимович

Мать: Феодора Герасимовна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Кошелев Филимон Кузьмич

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1882

Дочь: Кошелева Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1884

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1886

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1890

Сын: Кошелев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1893

Сын: Кошелев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Кузьма Лукьянович

Смерть
22.10.1906
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды
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