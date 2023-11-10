Кошелева (Лунина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1854
Дата смерти22.10.1906
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1854
Отец: Лунин Иван Ефимович
Мать: Феодора Герасимовна
Рождение ребёнка
07.11.1876
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
31.01.1882
Дочь: Кошелева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
22.01.1884
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
23.01.1886
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
09.02.1890
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
27.02.1893
Отец ребёнка: Кошелев Кузьма Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1906
Причина смерти: от простуды