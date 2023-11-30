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Кошелев Прокопий Сергеевич

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.07.1872

Дата смерти

23.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872

Отец: Кошелев Сергей Прокофьевич

Мать: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Дочь: Лунина Агапия Прокопьевна

Мать ребёнка: Кошелева Мария Стефановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Кошелев Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кошелева Мария Стефановна

Тростянка
Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Кузьминична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Кузьминична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Мария Стефановна

Смерть
23.12.1909
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки.
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