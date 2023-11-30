Кошелев Прокопий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1872
Дата смерти23.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1872
Рождение ребёнка
06.04.1897
Дочь: Лунина Агапия Прокопьевна
Мать ребёнка: Кошелева Мария Стефановна
Рождение ребёнка
13.05.1900
Сын: Кошелев Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кошелева Мария Стефановна
Тростянка
Рождение ребёнка
13.09.1903
Дочь: Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1909
Причина смерти: от водянки.