Балашов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Валентин

Балашов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Балашова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Балашова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Балашова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
механик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981