Балашов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Балашова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Балашова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Балашова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балашова Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
механик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981