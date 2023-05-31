Балашова (Панфилова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова (Панфилова) Анна Михайловна

Балашова (Панфилова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Панфилов Михаил

Мать: Панфилова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Валентин

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно