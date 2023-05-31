Балашова (Панфилова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Панфилов Михаил
Мать: Панфилова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Валентин
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно