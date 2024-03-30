Колобов Архип Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Зырянова Екатерина Архиповна
Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Колобов Степан Казак
Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова-Анциферова Феня
Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость