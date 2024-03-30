Колобов Архип Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобов Архип Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зырянова Екатерина Архиповна

Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Колобов Степан Казак

Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова-Анциферова Феня

Мать ребёнка: Колобова Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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