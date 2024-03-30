Зырянова (Колобова) Екатерина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Колобова) Екатерина Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Колобов Архип Евсеевич

Мать: Колобова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1898

Сын: Зырянов Александр Семенович

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зырянов Константин Семенович

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дъячкова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кузнецова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Симоненко Мария Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семён

дальний восток
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зырянов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Устинова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сигида Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Семён

Смерть
1914
Похороны
Неизвестно
станица Полтавка, Приморский край
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