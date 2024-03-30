Зырянова (Колобова) Екатерина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1914
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1898
Сын: Зырянов Александр Семенович
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зырянов Константин Семенович
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дъячкова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кузнецова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Симоненко Мария Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семён
дальний восток
Рождение ребёнка
1908
Сын: Зырянов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Устинова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сигида Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зырянов Семён
Смерть
1914
Похороны
Неизвестно
станица Полтавка, Приморский край