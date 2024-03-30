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Колобов Степан Казак

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Место рождения

д.Константиновка Приморского края

Дата рождения

01.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1895

Отец: Колобов Архип Евсеевич

Мать: Колобова Екатерина Ильинична

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Колобов Николай

Мать ребёнка: Колобова Екатерина

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Шпинева Зоя

Мать ребёнка: Колобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круган Антонина

Мать ребёнка: Колобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Анастасия

Мать ребёнка: Колобова Екатерина

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажара Мария

Мать ребёнка: Колобова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких
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