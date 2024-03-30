Колобов Степан Казак
Место рожденияд.Константиновка Приморского края
Дата рождения01.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1895
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Колобов Николай
Мать ребёнка: Колобова Екатерина
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Шпинева Зоя
Мать ребёнка: Колобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круган Антонина
Мать ребёнка: Колобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Анастасия
Мать ребёнка: Колобова Екатерина
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажара Мария
Мать ребёнка: Колобова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобова Екатерина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Воспаление легких