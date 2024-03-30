Колобова (Щетинина) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Щетинина) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щетинин Илья Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зырянова Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич

Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Колобов Степан Казак

Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренев Иван Иустинович

Отец ребёнка: Коренев Иустин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренев Иустин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова-Анциферова Феня

Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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