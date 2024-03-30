Колобова (Щетинина) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щетинин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Зырянова Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Колобов Степан Казак
Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коренев Иустин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова-Анциферова Феня
Отец ребёнка: Колобов Архип Евсеевич
Смерть
Неизвестно