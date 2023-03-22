Кривошеева (Матюшкина) Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Матюшкина) Полина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюшкин Петр Леонтевич

Мать: Матюшкина Груня

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кривошеев Гриша Михаилович

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил

Новокаменка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Александр Михаилович

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Федор Михаилович

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Михаил

Смерть
Неизвестно
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