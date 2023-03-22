Кривошеева (Матюшкина) Полина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матюшкин Петр Леонтевич
Мать: Матюшкина Груня
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кривошеев Гриша Михаилович
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил
Новокаменка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Александр Михаилович
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Федор Михаилович
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеев Михаил
Смерть
Неизвестно