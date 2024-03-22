село Новокаменка, село Новокаменка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новокаменка

Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Ташлинский район
72586Новокаменкасело51°56'с.ш.52°43'в.д.M-39-010

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Ташлинский муниципальный район, Сельское поселение Новокаменский сельсовет
53651425101с Новокаменкасело
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