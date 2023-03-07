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Манохин Матвей Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Манохин Матвей Пантелеймонович

Мать: Манохина Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1818

Жена: Манохина Ирина Константиновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1820

Сын: Манохин Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Манохин Денис Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1836

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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