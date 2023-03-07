Манохин Матвей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
04.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1820
Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
16.12.1836
Дочь: Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно