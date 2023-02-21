Манохина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Манохин Прокопий Матвеевич
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Щербакова Устина Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Козминых Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Манохин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно