Манохина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: Пахлова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Манохин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Манохин Прокопий Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Щербакова Устина Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Козминых Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Манохин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Манохин Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Матвей Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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