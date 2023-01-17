Пахлова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Манохина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахлов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно