Пахлова Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахлова Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Манохина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахлов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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