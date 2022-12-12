(Манохина) Варвара Матвеевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1836
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница была онаго же завода мастероваго Никиты Константинова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно