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(Манохина) Варвара Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1836

Отец: Манохин Матвей Матвеевич

Мать: Манохина Ирина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница была онаго же завода мастероваго Никиты Константинова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно
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