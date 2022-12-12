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Манохин Денис Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Манохин Матвей Матвеевич

Мать: Манохина Ирина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Манохин Андрей Денисович

Мать ребёнка: Манохина Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Манохин Ефим Денисович

Мать ребёнка: Манохина Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Манохин Козма Денисович

Мать ребёнка: Манохина Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Манохин Лазарь Денисович

Мать ребёнка: Манохина Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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