Козлов Емельян Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Емельян Ефимов

Козлов Емельян Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1856

Дата смерти

06.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1856

Отец: Козлов Ефим Антонов

Мать: Мавра Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: (Козлова) Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: (Козлова) Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
09.01.1884

Сын: Козлов Павел Емельянов

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Козлов Андрей Емельянов

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Козлов Федор Емельянов

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Козлов Никифор Емельянов

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Козлов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: (Козлова) Ирина Емельянова

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: (Козлова) Агафья Емельянова

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Козлова) Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Смерть
06.06.1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.