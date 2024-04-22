Козлов Емельян Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1856
Дата смерти06.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1856
Отец: Козлов Ефим Антонов
Мать: Мавра Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: (Козлова) Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: (Козлова) Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
09.01.1884
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
12.10.1885
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
28.05.1888
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
09.02.1891
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
22.01.1894
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: (Козлова) Ирина Емельянова
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: (Козлова) Агафья Емельянова
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: (Козлова) Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Смерть
06.06.1910