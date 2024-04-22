Козлов Ефим Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Козлов Антон Еремеев
Мать: Козлова Ефимия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Логинова
Рождение ребёнка
07.07.1854
Сын: Козлов Прокоп Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Логинова
Рождение ребёнка
09.07.1856
Мать ребёнка: Мавра Логинова
Рождение ребёнка
26.12.1858
Сын: Козлов Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Логинова
Рождение ребёнка
24.10.1872
Мать ребёнка: Мавра Логинова
Смерть
Неизвестно