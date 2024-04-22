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Козлов Ефим Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Козлов Антон Еремеев

Мать: Козлова Ефимия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Логинова

Рождение ребёнка
07.07.1854

Сын: Козлов Прокоп Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Логинова

Рождение ребёнка
09.07.1856

Сын: Козлов Емельян Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Логинова

Рождение ребёнка
26.12.1858

Сын: Козлов Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Логинова

Рождение ребёнка
24.10.1872

Сын: Козлов Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Логинова

Смерть
Неизвестно

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