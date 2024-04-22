Неонила Никифорова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: (Козлова) Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: (Козлова) Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
09.01.1884
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
12.10.1885
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
28.05.1888
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
09.02.1891
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
22.01.1894
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: (Козлова) Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: (Козлова) Агафья Емельянова
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Рождение ребёнка
31.10.1898
Дочь: (Козлова) Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов
Смерть
Неизвестно