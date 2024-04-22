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Неонила Никифорова

Место рождения

Среднее Девятово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Среднее Девятово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: (Козлова) Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: (Козлова) Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
09.01.1884

Сын: Козлов Павел Емельянов

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Козлов Андрей Емельянов

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Козлов Федор Емельянов

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Козлов Никифор Емельянов

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Козлов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: (Козлова) Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: (Козлова) Агафья Емельянова

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Козлова) Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Козлов Емельян Ефимов

Смерть
Неизвестно

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