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Козлов Андрей Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885

Отец: Козлов Емельян Ефимов

Мать: Неонила Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Матрена Егорова

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Козлов Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Козлова Матрена Егорова

Рождение ребёнка
22.07.1908

Дочь: (Козлова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Козлова Матрена Егорова

Смерть
Неизвестно

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