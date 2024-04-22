Козлов Андрей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885
Отец: Козлов Емельян Ефимов
Мать: Неонила Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Матрена Егорова
Рождение ребёнка
19.02.1907
Мать ребёнка: Козлова Матрена Егорова
Рождение ребёнка
22.07.1908
Дочь: (Козлова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Козлова Матрена Егорова
Смерть
Неизвестно