Жукова (Жукова) Татьяна Валентиновна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения20.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1953
Отец: Жуков Валентин Иванович
Мать: Жукова Елена Ивановна
Москва, Россия
Бракосочетание
12.10.1974
Муж: Юсипов Мансур
Развод
1981
Муж: Юсипов Мансур
Рождение ребёнка
20.11.1983
Сын: Жуков Сергей
Отец ребёнка: Juhasz Mihaly (Istvan)
Москва, Россия
Бракосочетание
01.11.2006
Хамовники, Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно