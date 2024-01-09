Жукова (Жукова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Жукова) Татьяна Валентиновна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

20.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1953

Отец: Жуков Валентин Иванович

Мать: Жукова Елена Ивановна

Москва, Россия
Бракосочетание
12.10.1974

Муж: Юсипов Мансур

Развод
1981

Муж: Юсипов Мансур

Рождение ребёнка
20.11.1983

Сын: Жуков Сергей

Отец ребёнка: Juhasz Mihaly (Istvan)

Москва, Россия
Бракосочетание
01.11.2006

Муж: Быков Анатолий Прокопьевич

Хамовники, Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
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