Быков Анатолий Прокопьевич
Место рожденияЛёкваж
Дата рождения18.06.1950
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Лёкваж
Рождение ребёнка
19.09.1978
Дочь: Абрамова Полина Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Жуковский, Московская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Жуковский, Московская обл.
Бракосочетание
01.11.2006
Хамовники, Москва, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
г. Жуковский, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно