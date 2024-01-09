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Быков Анатолий Прокопьевич

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Место рождения

Лёкваж

Дата рождения

18.06.1950

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1953 г.р.
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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лёкваж
Рождение ребёнка
19.09.1978

Дочь: Абрамова Полина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Жуковский, Московская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Жуковский, Московская обл.
Бракосочетание
01.11.2006

Жена: Жукова Татьяна Валентиновна

Хамовники, Москва, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

г. Жуковский, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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