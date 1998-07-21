Жукова (Пирулина) Елена Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.05.1930
Дата смерти21.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1930
Отец: Пирулин Иван
Мать: Пирулина Наталья
Россия
Бракосочетание
09.05.1950
Россия
Рождение ребёнка
21.02.1951
Сын: Жуков Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1953
Дочь: Жукова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1965
Сын: Жуков Сергей
Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович
Россия
Смерть
21.07.1998
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, Преображенское кладбище