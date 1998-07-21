Жукова (Пирулина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Пирулина) Елена Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.05.1930

Дата смерти

21.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1930

Отец: Пирулин Иван

Мать: Пирулина Наталья

Россия
Бракосочетание
09.05.1950

Муж: Жуков Валентин Иванович

Россия
Рождение ребёнка
21.02.1951

Сын: Жуков Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1953

Дочь: Жукова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1965

Сын: Жуков Сергей

Отец ребёнка: Жуков Валентин Иванович

Россия
Смерть
21.07.1998
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, Преображенское кладбище
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