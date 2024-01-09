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Пирулина Наталья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.04.1939

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1907 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
02.05.1930

Дочь: Жукова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пирулин Иван

Россия
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пирулин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирулин Иван

Смерть
?.04.1939
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