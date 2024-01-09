Пирулина Наталья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1897
Дата смерти?.04.1939
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
02.05.1930
Дочь: Жукова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пирулин Иван
Россия
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пирулин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирулин Иван
Смерть
?.04.1939