Жуков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Сергей

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

20.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1947 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

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1991 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983

Отец: Juhasz Mihaly (Istvan)

Мать: Жукова Татьяна Валентиновна

Москва, Россия
Бракосочетание
11.12.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Бутырская улица, Москва, Россия
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Развод
20.04.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Коровинское ш., 6, корп. 2
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Бракосочетание
30.08.2014

Жена: Жукова Мария

Хамовники, Москва, Россия
Рождение ребёнка
17.03.2015

Дочь: Злата

Мать ребёнка: Жукова Мария

Рождение ребёнка
10.05.2017

Сын: Жуков Глеб

Мать ребёнка: Жукова Мария

Рождение ребёнка
30.06.2020

Сын: Жуков Макар

Мать ребёнка: Жукова Мария

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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