Жуков Сергей
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения20.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983
Отец: Juhasz Mihaly (Istvan)
Москва, Россия
Бракосочетание
11.12.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Бутырская улица, Москва, Россия
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Развод
20.04.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Коровинское ш., 6, корп. 2
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Бракосочетание
30.08.2014
Жена: Жукова Мария
Хамовники, Москва, Россия
Рождение ребёнка
17.03.2015
Дочь: Злата
Мать ребёнка: Жукова Мария
Рождение ребёнка
10.05.2017
Сын: Жуков Глеб
Мать ребёнка: Жукова Мария
Рождение ребёнка
30.06.2020
Сын: Жуков Макар
Мать ребёнка: Жукова Мария
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно