Ядрова (Осколкова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядрова (Осколкова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1951

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1975

Дочь: Назарова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Ядров Валерий Алексеевич

Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ядров Валерий Алексеевич

Смерть
2013
Сеймчан, Среднеканский, Магаданская область
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