Ядрова (Осколкова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1951
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1975
Дочь: Назарова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Ядров Валерий Алексеевич
Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
Сеймчан, Среднеканский, Магаданская область