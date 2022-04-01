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Ядров Валерий Алексеевич

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Место рождения

Будапешт, Венгрия

Дата рождения

1948

Дата смерти

?.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Ядров Алексей Павлович

Мать: Ядрова Мария Платоновна

Будапешт, Венгрия
Рождение ребёнка
15.09.1975

Дочь: Назарова Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Ядрова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ядрова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.04.2022
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