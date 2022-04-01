Ядров Валерий Алексеевич
Место рожденияБудапешт, Венгрия
Дата рождения1948
Дата смерти?.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Ядров Алексей Павлович
Мать: Ядрова Мария Платоновна
Будапешт, Венгрия
Рождение ребёнка
15.09.1975
Дочь: Назарова Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Ядрова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.04.2022