Цыбин Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Цыбин Иван Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Томилина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агрипена Ефимовна
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Болоболина Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Татьяна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1769