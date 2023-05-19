Цыбин Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Ефим Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Цыбин Иван Михайлов

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Томилина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Цыбин Мартин Ефимович

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агрипена Ефимовна

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Болоболина Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Цыбина Татьяна Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Татьяна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1769