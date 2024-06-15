Цыбина Татьяна Васильева 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбина Татьяна Васильева

Цыбина Татьяна Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Ефим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Томилина (Цыбина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Цыбин Мартин Ефимович

Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Цыбина) Агрипена Ефимовна

Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Болоболина (Цыбина) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.