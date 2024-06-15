Цыбина Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Ефим Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Томилина (Цыбина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Цыбина) Агрипена Ефимовна
Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Болоболина (Цыбина) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Цыбин Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно