Afonasyev (Fedorova) Marfa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Afonasyev (Fedorova) Marfa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Afonasyev Ivan

Отец ребёнка: Afonasyev Rodion

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Anastasya

Отец ребёнка: Afonasyev Rodion

Рождение ребёнка
1882

Сын: Afonasyev Nikolay

Отец ребёнка: Afonasyev Rodion

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Afonasyev Rodion

Смерть
Неизвестно
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