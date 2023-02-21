Afonasyev (Fedorova) Marfa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Afonasyev Ivan
Отец ребёнка: Afonasyev Rodion
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Anastasya
Отец ребёнка: Afonasyev Rodion
Рождение ребёнка
1882
Сын: Afonasyev Nikolay
Отец ребёнка: Afonasyev Rodion
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Afonasyev Rodion
Смерть
Неизвестно