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Afonasyev Nikolay
Afonasyev Nikolay
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Afonasyev Rodion
1850 г.р.
Мать
Afonasyev (Fedorova) Marfa
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Afonasyev Rodion
Мать:
Afonasyev Marfa
Смерть
Неизвестно
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