Куницына (Матлахова) Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
12.08.1929
Сын: Куницын Владимир Павлович
Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ванда Лида Павловна
Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович
Рождение ребёнка
02.12.1950
Сын: Куницын Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971