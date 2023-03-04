Куницына (Матлахова) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницына (Матлахова) Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Матлахов Митрофан Иванович

Мать: Матлахова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
12.08.1929

Сын: Куницын Владимир Павлович

Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ванда Лида Павловна

Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович

Рождение ребёнка
02.12.1950

Сын: Куницын Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Куницын Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куницын Павел Федорович

Смерть
1971
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