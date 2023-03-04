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Куницын Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Куница Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1929

Сын: Куницын Владимир Павлович

Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ванда Лида Павловна

Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
02.12.1950

Сын: Куницын Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куницына Анна Митрофановна

Смерть
1962
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