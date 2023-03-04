Куницын Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Куница Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1929
Сын: Куницын Владимир Павлович
Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ванда Лида Павловна
Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
02.12.1950
Сын: Куницын Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Куницына Анна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962