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Куницын Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1929

Дата смерти

20.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1929

Отец: Куницын Павел Федорович

Мать: Куницына Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
18.11.1956

Сын: Куницын Александр Владимирович

Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
27.01.1958

Дочь: Кудрина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
20.03.1964

Сын: Куницын Павел Владимирович

Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна

Смерть
20.05.2005
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