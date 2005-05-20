Куницын Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1929
Дата смерти20.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1929
Рождение ребёнка
18.11.1956
Сын: Куницын Александр Владимирович
Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
27.01.1958
Дочь: Кудрина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
20.03.1964
Сын: Куницын Павел Владимирович
Мать ребёнка: Куницына Мария Сергеевна
Смерть
20.05.2005